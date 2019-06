La Modena Cento Ore Classic sfila tra l'Autodromo e Piazza Grande

Modena Cento Ore Classic è una gara internazionale di velocità e regolarità per auto storiche, ch si svolge dal 4 all'8 giugno 2019. Il percorso è un “Coast to Coast” italiano, da est a ovest, con partenza da Rimini, martedì 4 giugno, e, come da tradizione, con arrivo a Modena sabato 8 giugno, passando per Firenze e Forte dei Marmi.

I partecipanti si cimenteranno in gare su pista e prove speciali in salita su strade chiuse, completate da serate uniche in posti spettacolari che caratterizzano il taglio turistico e culturale della manifestazione.

Le auto dagli anni ’30 agli anni ’80 sono le benvenute (Periodi C a I FIA). Anche quest’anno ci sarà una classe speciale per le auto sportive anni ’50 con freni a tamburo, con una classifica e una premiazione dedicate.

Sabato 8 giugno 2019 la gara toccherà la città da cui prende il nome. L'arrivo a Modena dlle auto è previsto per le ore 16 presso l'Autodromo di Marzaglia per Super prova speciale. Ingresso libero per il pubblico Al termine le auto si dirigono verso il centro città, dove dalle 17 alle 18.45 in Piazza Grande, dove è prevista l'esposizione al pubblico delle auto e a seguire la premiazione