Modena for Nigeria, concerto gospel per solidarietà

"Modena for Nigeria" è un evento proposto dalla comunità Nigeriana Modenese, con la collaborazione di RDM Fortress Gospel Choir, allo scopo di raccogliere fondi per l' "Orfanotrofio della Divina Misericordia" (MISSIONARIES OF DIVINE MERCY ORPHANAGE), situato nella città di Minna (Nigeria).

“Missionari della Divina Misericordia” è una congregazione cattolica, coordinata da Fr. Ignatius Makorji, che si ispira alla Divina Misericordia di Santa Faustina Kowalska. La congregazione gestisce un orfanotrofio creato per rispondere ai bisogni degli orfani e dei bambini più vulnerabili; un allevamento di animali per aiutare il sostentamento e creare opportunità di lavoro e coordina diverse opere di beneficenza per i più bisognosi. Tutte queste attività si autofinanziano grazie alla generosità di persone caritatevoli e organizzazioni.

Dalle ore 19, presso la "sala delle suore" (con entrata dalla chiesa di sant'Agostino) sarà allestito un buffet a base di specialità tipiche della cucina Nigeriana. Dalle ore 21, presso la chiesa di sant'Agostino, si svolgerà il concerto dell' RDM Fortress Gospel Choir e del coro della comunità Nigeriana, durante il quale verranno eseguiti brani tratti dal repertorio Gospel, Jazz e Swing alternati ad altri tratti dalla tradizione nigeriana.