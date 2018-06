Modena Gioca in Piazza Roma, per piccoli e grandi giocatori

Sabato 2 e domenica 3 Giugno, Piazza Roma si trasformerà in una fantastica area giochi dai più classici ai più moderni per grandi e piccini. "I giochi giusti divertono, allenano la mente ed educano bambini ed adulti" è il motto dell'evento, giunto alla sua quarta edizione, che si terrà nella magnifica cornice di Piazza Roma e ospiterà importanti aziende come: LEGO, RE.EL TOYS, CRAYOLA, RAVENSBURGER, PLAYMOBIL, HAMA, NICE GROUP, PEG PEREGO, CARRERA e tanti altri ancora che metteranno a disposizione divertenti giochi di una volta e fantastiche novità, per persone di qualsiasi età perché di giocare non ci si stanca mai.

Scopriamo il ricco programma delle giornate:

- LEGO: Giocheremo con i tavolini creativi per sviluppare la manualità e la creatività. Ci saranno a disposizione tavoli per i più piccoli, con i mattoncini Duplo di dimensioni superiori ai lego classici, per la sicurezza dei più piccoli. Gadget per tutti.

- NICE: Attività creativa prevalentemente per le bambine inerente ai cosmetici, ci saranno laboratori per provare e giocare con i prodotti della linea Creative e Girabrilla.

- HAMA: Attività creativa con le perline Hama Beads con la supervisione di personale dedicato.

- MANCALAMARO, ASMODEE, GHENOS, HABA, OLIPHANTE E DA VINCI: Note case editrici di giochi da tavolo, proporranno giochi di società per adulti e per bambini a partire dai 2 anni; dai più semplici party games a giochi di ruolo per i più grandi. Queste attività sono volte alla socializzazione e allo sviluppo intellettivo sia del bambino che del genitore.

- CRAYOLA: Possibilità di accedere ai laboratori creativi per colorare, disegnare e costruire con i materiali Crayola, il tutto assistito da personale qualificato.

- PROLUDIS: Proporrà giochi di magia con un vero mago che stupirà i presenti con magici trucchi.

- RE.EL: Noto marchio di Campogalliano sarà presente con radiocomandi da far provare ai bambini.

- HAPE: Il trenino di legno rimane uno degli oggetti più desiderati dai bambini, con Hape porteremo in Piazza una pista dove si potrà giocare liberamente con trenini e vagoni.

- PLAYMOBIL: Ci sarà un'area allestita con gioco libero per stimolare la fantasia. Gadget per tutti i partecipanti.

- MATTEL: Attività ricreativa con la mitica bambola Barbie e i suoi amici in un'area dedicata.

- SIMBA: I più piccoli si potranno divertire con giochi di società.

- CARRERA: Storico marchio di piste elettriche, per un giorno i più piccoli potranno essere grandi piloti.

- NERF: Si potranno provare fucili e pistole che sparano i dardi di spugna, il tutto supervisionato da personale.

- PEG PEREGO: Attività di gioco con i mitici veicoli a batteria, i bambini potranno provare i veicoli sotto la supervisione di personale addetto. - RAVENSBURGER: Sarà presente con la nuova linea Thinkfun, si presenterà in anteprima nazionale Gravitax, molto di più di una pista di biglie; Thinkfun da sempre progetta giochi di logica e STEM per promuovere lo sviluppo in maniera divertente.

Come ogni anno, non poteva mancare il coinvolgente spettacolo delle mascotte proposto dalla compagnia Sylvanian Families. Novità di questa quarta edizione sono: la dimostrazione di attività sportiva di judo, grazie alla collaborazione di ACADEMY MODENA JUDO, uno sport che forma bambini e bambine ad affrontare la vita. Mentre, assolutamente da non perdere, direttamente da youtube, DAVIDE DI GBR porterà la sua collezione privata LOL.