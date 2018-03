In centro storico si respira già la primavera con Modena in Fiore

Il centro storico o da gerani, gigli, fresie, camelie, tulipani, viole e primule. È uno spettacolo unico quello che si può ammirare a Modena in Fiore, la manifestazione florovivaistica che trasforma la città in un grande giardino a cielo aperto, come succede nelle grandi capitali europee. Sabato 17 e domenica 18 marzo la magia rivivrà con 140 stand, tra floricoltori provenienti da tutta Italia ed espositori di artigianato e alimentare di qualità, formeranno un coloratissimo tappeto che da Piazza della Pomposa e via del Taglio si snoderà lungo via del Voltone, Largo San Giorgio, Piazza Matteotti e Piazza Roma.

Oltre a centinaia di varietà di fiori, piante da interni, da giardino e da frutto, erbe aromatiche, non mancheranno alcune rarità da non perdere, come peperoncini biologici certificati, iris in bulbi con varietà rare e ricercatissime, rose meilland certificate, alberi da frutto e meli antichi. Dalla Sicilia arriveranno piante di limone e arancio, dalla Toscana azalee e rododendri, e, ancora, Bonsai orientali e le preziose orchidee.

Inoltre gli appassionati dal pollice verde potranno trovare terricci e humus bio, per arricchire il proprio giardino. Una delle caratteristiche che ha sempre contraddistinto la manifestazione è l'attenzione alle tendenze che negli anni si sono susseguite in materia di green style. Come l'abitudine di coltivare erbe aromatiche in casa, da utilizzare in cucina per preparare gustose pietanze: dal rosmarino al basilico, dal timo al coriandolo, passando per la salvia, la santoreggia e le tantissime varietà di menta, potranno tutte essere acquistate durante la due giorni.

Questa storica manifestazione, nata quasi 20 anni fa, da Piazza Pomposa, si è allargata sempre di più, grazie ai modenesi e non solo, che l’apprezzano e la considerano tra le più belle manifestazioni di Modena.

Ampio spazio sarà dedicato inoltre all'artigianato di qualità, all'hobbistica e all'alimentare: in Piazza Matteotti sarà possibile trovare prodotti tipici di tutta Italia, artigianato a tema e attrezzature per il giardinaggio e per l'esterno casa, il cui percorso si snoderà anche in Piazza della Pomposa, piazza Matteotti e Piazza Roma.

La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.