Con 'Modena in Fiore' inizia l’estate, mercato in piazza Matteotti

Modena festeggia il solstizio d’estate con una delle manifestazioni più amate in città: Modena in Fiore. Sabato 20 e domenica 21 giugno, in Piazza Matteotti, andrà in scena l'edizione straordinaria della manifestazione florovivaistica che da vent’anni trasforma il centro storico in un giardino a cielo aperto.

La mostra mercato, organizzata da SGP Eventi con il Patrocinio del Comune, in questa versione estiva sarà collocata in Piazza Matteotti che per l'occasione vedrà una moltitudine di colori e profumi grazie a floricoltori provenienti sia dal territorio locale che dal resto d’Italia.

Sarà un’edizione diversa da quella di marzo, poiché darà la possibilità di ammirare e acquistare piante che non troviamo in primavera e che sbocceranno per tutta l’estate. In questo speciale weekend si potranno acquistare tante novità, molte esotiche ed orientali, più colorate, profumate e di grandi dimensioni e piante rare mai viste in commercio.

Tantissime tipologie di piante e fiori, perfette per i giardini e gli spazi esterni come terrazzi, balconi e davanzali ma anche per la casa e gli spazi chiusi. Tutti i floricoltori presenti sono produttori, pertanto sarà possibile acquistare direttamente da loro, senza ulteriori passaggi che comporterebbero costi aggiuntivi. Inoltre forniranno consigli su come coltivare al meglio le piante da loro prodotte.

Non mancheranno stand di artigiani selezionati con prodotti dedicati all'hobbistica a tema floreale, oggetti per il giardino, vasi in terracotta italiana e alcuni produttori alimentari con le loro specialità come aceto balsamico del dell’Acetaia Montale Rangone, prodotti ittici siciliani, marmellata e composte e biscotteria artigianale e il formaggio stagionato e fresco della Valcamonica.