Torna Modena Sì Sposa, tre giorni nel mondo del matrimonio a 360 gradi

Torna, dal 4 al 6 ottobre, Modena Sì Sposa, che si terrà anche quest'anno nel quartiere fieristico Modena Fiere, in Viale Virgilio 70-90. Il venerdì l'evento sarà visitabile dalle ore 19.00 alle ore 23.00 (con ingresso gratuito); mentre sabato e domenica l'orario di apertura sarà 10.00-19.00 (con biglietto di ingresso al costo di 5€). Il parcheggio è gratuito.

Durante questa decima edizione dell'evento, come di consueto, le coppie in procinto di pronunciare il fatidico sì (e non solo) potranno esplorare il mondo del matrimonio a 360 gradi. Più di un centinaio gli espositori che, divisi per categorie, forniranno consuenze, opportunità e presentazioni di vario genere: dagli addobbi floreali agli agriturismi, da bomboniere e partecipazioni a wedding planner, e non solo. Agenzie viaggi, arredamenti, bellezza, catering, gioiellerie, location, moda sposi e cerimonia, musica spettacoli e pirotecnica, particcerie, ristoranti e hotel e anche servizi foto e video: gli sposi dovranno pensare solo a promettersi amore eterno.

Ma Modena Sì Sposa non è solo esposizione: tutti e tre i giorni infatti, appuntamento con Lovers Game, il primo wedding talent che torna in fiera con un ricco programma di eventi, giochi e spettacoli che hanno conquistato il pubblico del Circuito Sì Sposa. Le coppie sono invitate a partecipare a dei giochi tramite i quali tirare fuori la loro creatività e il loro entusiasmo per imparare e divertirsi insieme, guidati nei giochi da personaggi appartenenti al mondo del wedding e dello spettacolo. Il talent si svolgerà con tre appuntamenti al giorno, uno alle ore 11:30, uno alle ore 15:30 e uno alle ore 17:30.

Nell'ambito di Lovers Game, venerdì 4 ottobre alle ore 20.00 si terrà "Crea il tuo tableau de mariage", gioco a premi che vede in palio un bouquet, bracciali e boutonnière per lo sposo e un allestimento completo del tableau. Il giorno seguente, alle ore 11.30 invece si terrà "Crea il tuo bouquet insieme a Silviadeifiori!", che vede come premio per i vincitori un allestimento per il matrimonio. Lo stesso sabato 5 ottobre, alle ore 15.30, Lovers Game presenta "inCANTA il tuo partner": in palio un intrattenimento musicale per il matrimonio, un fantastico photo booth con il selfie magic mirror o la realtà aumentata. Sempre sabato, alle 17 "Riconosci il gusto del confetto", con in palio 100 bomboniere. Per la giornata di domenica 6, alle ore 11.30 è in programma "Let's draw your ring", che vede come premio per lei un braccialetto in argento e per lui una coppia di gemelli in argento; mentre alle ore 15.30 è previsto k'evento "FotografaTi con Marcella Fava", con in palio addirittura un servizio fotografico per il matrimonio. Ultimo evento, domenica 6 ottobre alle ore 17.00, "Scegliendo e viaggiando insieme", nel quale sarà possibile vincere una mini crociera gratuita Costa Magica per due persone. Eppure vincere non sarà solo una, ma tutte le coppie partecipanti al gioco! Una soltanto avrà in premio la crociera, mentre le altre riceveranno in omaggio uno zainetto.

Per partecipare ai giochi è necessario inviare una mail all'indirizzo info@circuitosisposa.it, cui si verrà automaticamente reindirizzati scegliendo l'opzione "partecipa" presente sulla pagina web dell'evento.