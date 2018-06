Modena Terra di Motori 2018, rievocazione sullo storico rettilineo dell'Autodromo

Torna il tradizionale appuntamento con l’evento Modena Terra di Motori, promosso da ACI in partnership con la Camera di Commercio ed il Comune di Modena. In questa edizione la giornata sarà divisa in due momenti complementari che vogliono segnare una nuova modalità di raccontare la nostra terra, famosa per avere dato i natali alle più belle macchine del mondo.

La mattina inizierà con un convegno dal titolo “Quanto è forte l’heritage della Motor Valley?”, che si propone d’illustrare come la presenza dei Musei della Motor Valley hanno creato un valore culturale ed economico per la nostra regione.

L’evento si terrà presso la “Sala Giuseppe Panini” della Camera di Commercio di Modena e vedrà la partecipazione di esperti e protagonisti che hanno dato vita alla Terra di motori emiliano romagnola. Saranno presenti i rappresentanti del progetto regionale Motor Valley e delle più prestigiose case automobilistiche e Musei regionali.

Programma

Camera di Commercio di Modena (Sala Giuseppe Panini)

Ore 10:00 – Convegno: “Quanto è forte l’heritage della Motor Valley?”

Ospiti:

Vincenzo Credi – Presidente ACI Modena

Gian Carlo Cerchiari – Vice Presidente Camera di Commercio di Modena

Ludovica Carla Ferrari – Assessora Comune di Modena

Ore 10:45 – Introduzione della tematica e Case histories

Interventi conclusivi:

Davide Cassani -Presidente dell’APT Regione Emilia Romagna

Gian Carlo Muzzarelli – Sindaco di Modena

Ore 12:30 – Aperitivo

Parco Enzo Ferrari – Viale Italia – Centro di Modena – strade della città di Modena

Ore 16:00 – Parata di vetture storiche

Parata storica/Passerella di straordinarie vetture storiche da collezione per le strade della città di Modena con partenza dal Parco Enzo Ferrari, lato via Emilia, percorrendo il Centro, Piazza Roma e parte del Parco cittadino

Ore 17:00 – Performance di auto e moto d’epoca in Viale Italia (ex rettilineo della storica pista)

Ore 18:00 – Inaugurazione dei nuovi busti dei piloti famosi che hanno fatto di Modena una piccola Indianapolis (nelle stradine del Parco Ferrari)

Ore 19:00 – Visita alla nuova torre di controllo restaurata e conclusione della manifestazione con brindisi e animazione musicale.