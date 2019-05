Rotatoria Casinalbo, modifica definitiva alla viabilità per i mezzi pesanti

Sono in fase di ultimazione i lavori del cantiere per la nuova rotatoria a Casinalbo, la quarantesima a essere realizzata sul territorio comunale di Formigine.

L’opera, collocata all’intersezione tra via delle Radici e lo svincolo con la Modena-Fiorano, è stata progettata e realizzata a totale cura e spese di una ditta, la Generali Pio Trasporti (sede a Casinalbo), secondo la nuova formula prevista dal Codice degli Appalti, che disciplina la realizzazione da parte di privati di opere pubbliche mediante sponsorizzazione. Oltre all’anello circolatorio di circa quaranta metri di diametro esterno, è stato potenziato tutto il sistema d’illuminazione pubblica, con miglioramento in termini di efficienza energetica grazie a nuovi pali led.

Con quest’ultima rotatoria, che si pone a sistema con le altre realizzate su via Giardini, viene contestualmente modificata la viabilità dell’area, specie per quel che riguarda i mezzi pesanti, con una conseguente riduzione delle emissioni inquinanti e un miglioramento del traffico. Sarà obbligo infatti per i mezzi pesanti provenienti da Sassuolo e diretti verso il quartiere artigianale di Casinalbo l’utilizzo di via delle Radici sia in ingresso che in uscita dalla Modena-Fiorano, vietando così definitivamente il transito agli stessi su via Stradello Romano. La nuova rotatoria verrà presentata pubblicamente sabato 11 maggio alle ore 11 nel parcheggio adiacente alla rotatoria stessa, con ingresso su via delle Radici.