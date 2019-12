“MODN-martre”, una collettiva a cielo aperto da Eliopark

Singolare iniziativa natalizia presso lo storico locale della movida negli anni 80-90. ”"Eliopark” nel viale del Parco delle Rimembranze al civico 15 a Modena. Claudio Centin Cinquino, ideatore dell'evento, afferma: “Si tratta di una mostra collettiva d'arte multiforme a cielo aperto. La mostra sarà protetta dalle intemperie mediante apposite strutture e riscaldata con stufe a colonna per esterni. La durata è di un solo giorno.

Ispirato al più famoso Monmartre parigino, questo di Modena vuole essere: arte alla portata di tutti, interessati, semplici curiosi o di passaggio. Sperando che magari, nel tempo, MODN-martre possa ripetersi per diventare un punto d'incontro per chi è artista o comunque crede nell'arte come veicolo trainante per la cultura.”

Gli artisti suggeriranno situazioni, emozioni, pensieri, per spingere i visitatori a considerare la bellezza del Natale in tutte le sue espressioni, laiche e religiose, in ogni possibile senso ed espansione.

Si andrà dal riciclo di materiali di scarto, con evidenti implicazioni etiche, ad apparizioni surreali. Da una pittura finalizzata al puro piacere contemplativo ed estetico a visioni iperrealistiche e simboliche, non disdegnando ispirazioni romantiche. La piena libertà di pensiero e credo sarà rispettata. La presentazione delle opere esposte è fissata per le ore 17,00 di domenica 8 dicembre con Romano Buffagni, autore di vari monumenti presenti in città; Marco Bellavere, diverse sue sculture sono esposte al Museo Lamborghini; Claudio Centin Cinquino; Andrea Ferrari; Sergio Guidotti; Marco Luppi; Cinzia Razzoli.

Seguirà, all'interno del locale, la presentazione del cd-demo “Acoustic Christmas” del giovanissimo cantautore Luca Centin (chitarra e voce) che accompagnato da Filippo Trenti (piano e sax) e Francesco Borsari (cajon e clarinetto) proporranno brani tradizionali natalizi riarrangiati in versione semi acustica, più il brano “Il Natale che c'è” scritto da Luca Centin.

L'evento è a ingresso libero.

Info: 348 7805505 - 334 248 3254

