"Momenti di trascurabile (in)felicità", Francesco Piccolo e Pif al Teatro Storchi di Modena

Domenica 2 febbraio alle ore 17.00, Francesco Piccolo è in scena al Teatro Storchi di Modena con Momenti di trascurabile (in)felicità.

Francesco Piccolo, scrittore, sceneggiatore, autore televisivo e uno fra gli artisti più poliedrici del panorama italiano, torna sui palcoscenici accompagnato da Pif, già protagonista del film Momenti di trascurabile felicità, scritto a quattro mani dall’autore con Daniele Lucchetti.

E punta una lente di ingrandimento sul quotidiano di ciascuno di noi, con grande ironia.

Lo spettacolo rappresenta l’occasione per portare a teatro due libri di grande successo, Momenti di trascurabile felicità (2010) e Momenti di trascurabile infelicità (2015), entrambi editi da Einaudi, attraverso la viva voce del loro autore.

In scena, un curioso catalogo di eventi “trascurabili” ma piantati nella vita di ognuno, che fanno sempre dire a chi siede in platea: «è vero, è successo anche a me»: attimi felici e infelici dell’esistenza quotidiana sui quali non abbiamo il tempo o la pazienza di soffermarci.



Francesco Piccolo è scrittore e sceneggiatore. I suoi ultimi libri sono: La separazione del maschio, Momenti di trascurabile felicità, Il desiderio di essere come tutti (Premio Strega 2014), Momenti di trascurabile infelicità, L’animale che mi porto dentro.

Ha firmato, tra le altre, sceneggiature per Nanni Moretti (Il Caimano, Habemus Papam, Mia madre), Paolo Virzì (My name is Tanino, La prima cosa bella, Il capitale umano, Ella & John - The Leisure Seeker, Notti magiche), Francesca Archibugi (Il nome del figlio, Gli Sdraiati), Silvio Soldini (Agata e la tempesta, Giorni e nuvole). Ha sceneggiato la serie tv L’amica geniale, tratta dall’omonimo best seller dell’autrice Elena Ferrante. È stato anche autore di programmi televisivi quali Vieni via con me, Quello che (non) ho, Viva il 25 aprile, Falcone e Borsellino.

Teatro Storchi

Largo Garibaldi 15, Modena

2 febbraio ore 17.00

Momenti di trascurabile (in)felicità

di e con Francesco Piccolo

e la partecipazione speciale di Pif



produzione ITC2000



Informazioni e prenotazioni Teatro Storchi:

Prezzi dei biglietti € 25 / 13,50

Biglietteria Teatro Storchi - Largo Garibaldi 15, Modena

Orari apertura al pubblico: martedì, venerdì e sabato ore 10 - 13 e dalle 16.30 -19 – mercoledì e giovedì ore 10-14

biglietteria@emiliaromagnateatro.com | modena.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it



Biglietteria telefonica – tel. 059 2136021

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

