Carta Bianca a Moni Ovadia a Sassuolo

Mercoledì ore 21 per la rassegna Crogiolo Eventi, la rassegna culturale promossa dal Comune di Sassuolo in collaborazione con Mismaonda Creazioni Live e grazie al sostegno di Marazzi Group, sarà di scena Moni Ovadia con il suo “Carta bianca a Moni Ovadia”

Di e con Moni Ovadia, attore, autore e scrittore è uno dei più prestigiosi e popolari uomini di cultura della scena italiana. Il suo teatro ha contribuito a fare conoscere la cultura Yiddish attraverso una lettura contemporanea, unica nel suo genere in Italia ed in Europa. Ma Moni Ovadia è anche noto per il suo costante impegno a sostegno dei diritti e della pace.

In questo recital/monologo intratterrà il pubblico con riflessioni e letture e storielle ispirate al suo vastissimo repertorio.