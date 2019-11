Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, a Carpi uno spettacolo dedicato a Nilde Iotti, la prima "donna della Repubblica"

«Continuo a guardare alla politica come alla più alta delle eredità. La vivo oggi con lo stesso impegno e con lo stesso entusiasmo di quando ho incominciato. Credo nella politica come strumento indispensabile per cambiare la società e per diffondere nuove idee»: Monica Morini, autrice e interprete di Nilde: una donna della Repubblica, ricorda le parole della prima donna nella storia del nostro Paese a ricoprire la carica di Presidente della Camera dei deputati per introdurre la pièce che andrà in scena sabato 23 novembre alle ore 21 presso lo Spazio Giovani Mac’è di Carpi (MO) in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999 che viene celebrata ogni anno il 25 novembre.

Aggiunge Bernardino Bonzani, che ne ha curato la regia: «Una narrazione fluente e densa di emozioni, accompagnata dall’accorata musica del pianoforte di Claudia Catellani. La storia di una delle madri della Costituzione, l’intera vita di una donna, Nilde Iotti. L’infanzia, la formazione antifascista, l’impegno per le donne e l’entrata in politica, l’amore con Palmiro Togliatti e l’approdo alla presidenza della Camera. Capitoli di una vita che punteggiano la storia italiana più recente e ancora ne trasmettono l’eredità morale. La voce di Nilde prende corpo in scena e diventa pensiero vibrante. Lo spettacolo attraversa questa appassionante biografia a partire dalla giovinezza nell’Italia del fascismo e della guerra per arrivare alla sua eredità morale e politica».