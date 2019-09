Emozioni ad alta quota, inaugura al Mac Mazzieri di Pavullo la rassegna cinematografica MontagnAvventura

Tre documentari e un film drammatico che hanno come tema la montagna: si intitola appunto ‘MontagnAvventura’ la mini rassegna cinematografica che prende il via mercoledì 25 settembre presso il Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano (MO) con la proiezione alle ore 21.00 del documentario americano “Free Solo” di Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin vincitore del premio Oscar 2019.

La rassegna è realizzata dal Cinema Teatro Mac Mazzieri in collaborazione con il CAI Club Alpino Italiano - sezione di Pavullo. Ingresso unico 7.00 euro solo mercoledì 25 settembre, 5.00 euro per gli altri tre film successivi. E’ possibile effettuare un abbonamento per cinque film a scelta valido per tutte le rassegne fino a marzo 2020 al costo complessivo di 20 euro.

Gli altri titoli in programma per ‘MontagnAvventura sono “I volti della Via Francigena” di Fabio Dipinto (mercoledì 2 ottobre), “Il vento fa il suo giro” di Giorgio Diritti (mercoledì 09 ottobre) e “Mountain” della documentarista australiana Jennifer Peedom (mercoledì 16 ottobre). “Free Solo” offre un ritratto intimo dello scalatore Alex Honnold, mentre si prepara a realizzare il sogno di una vita: scalare El Cap della Yosemite Valley, la parete di roccia più famosa del mondo... senza corda.

Il documentario racconta senza sconti di un’impresa davvero eroica e mozzafiato, ma il merito dell’Oscar va anche allo scavo in una psicologia particolarissima. Perché scalare senza nessun tipo di aiuto una vetta del genere, “la parete più spaventosa che esista” come la definisce lo stesso Honnold, non è solo un obiettivo atleticamente proibitivo, è anche una sfida senza sconti con la morte: in un percorso del genere non è permesso “alcun margine d’errore“, perché basta un unico passo falso per piombare nel vuoto senza nessun tipo di protezione. Le riprese di “Free Solo” hanno davvero dell’incredibile, immortalando Honnold nei momenti più delicati della sua scalata, descritta nei minimi particolari ma anche ritratta in un modo che lascia avvinti anche i meno iniziati. Sono state realizzate per la maggior parte con telecamere comandate a distanza e da droni, al fine di ridurre al minimo la presenza umana (e quindi le distrazioni) attorno allo scalatore.

Sempre per quello che riguarda il cinema, a partire da questa stagione il Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri quando propone un titolo per due settimane, il secondo venerdì la proiezione sarà in lingua originale con sottotitoli. Ecco titoli e date già confermati: venerdì 27 settembre alle ore 21 “C’era una volta… a Hollywood” di Quentin Tarantino, venerdì 11 ottobre alle ore 21 il Leone d’oro di Venezia 2019 “Joker” di Todd Phillips, venerdì 25 ottobre alle ore 21 “Maleficent 2 – Signora del Male” di Joachim Rønning. Ingresso 5 euro, IoStudio 4 euro, YoungER Card 3 euro.



Informazioni: tel. 0536/304034 - info@cinemateatromacmazzieri.it.