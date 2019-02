"Montecuccoli e la difesa del Cristianesimo", convegno a Pavullo

Domenica 24 febbraio 2019 alle ore 16:00 presso la sala consigliare del comune di Pavullo nel Frignano in piazza Montecuccoli n.1 le associazioni “Pavullo & Identità” e “il Frignano dei Montecuccoli” in colaborazione con l’amministrazione comunale e il Centro Studi Storici Cattolici ricorderà i 410 anni dalla nascita di Raimondo Montecuccoli il 21 febbraio 1609 nell’omonimo Castello.

La giornata sarà dedicata alla figura del Grande Generale nel quadro del macro-tema dei rapporti secolari tra Cristianesimo & Islam.

Stefano Girotti Zirotti, giornalista, scrittore, vice-capo redattore di Rai Vaticano presenta il libro “Noi Fratelli” ed. Mondadori.

Seguirà la proiezione di un animazione prodotta in Ungheria sulla battaglia della Raab, commentata e spiegata da Roberto Amadori già autore assieme a Paolo Rodolfo Carraro e Alessio Bononcini del primo libro italiano sulla battaglia della Raab: “Montecuccoli a difesa dell’Impero – San Gottardo 1 agosto 1664” chilledimi editore 2015.

A seguire Alessio Bononcini curerà una breve presentazione per immagini illustrando iniziative inedite in Ungheria di valorizzazione di Montecuccoli dimenticato in Patria, ma proprio l’affascinante impero Ottomano e il mondo islamico saranno i protagonista della giornata in un viaggio virtuale che attraverserà Frignano, Ungheria, Turchia e Siria.

Sempre a cura de “Il Frignano dei Montecuccoli” un piccolo allestimento a tema “Ottomano” tratto dalla mostra permanente allestita all’interno della Torre di Montecenere.

Il Presidente dell’Associazione Paolo Rodolfo Carraro presenterà il primo gioco da tavolo dedicato alla battaglia della Raab. L’incontro è moderato dal Vicesindaco di Pavullo Daniele Iseppi. In chiusura i saluti del parroco Don Roberto Montecchi e la presentazione del progetto “Terre dei Montecuccoli”.