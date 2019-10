"Abrenuntias?", la mostra di Gottfried Dunkel a San Felice

Abrenuntias? È la terza di una tetralogia di opere che ha come filo conduttore la tentazione. Dopo Voluptas (lussuria) e Insania (follia), Abrenuntias? (in italiano : rinunciate?) ha come tematica il male. Rinuncerete a Satana quando Dio risulterà cieco e sordo alle vostre preghiere? Attraverso la sequenza fotografica l’autore racconterà l’epilogo dell’eterna lotta tra il bene ed il male attraverso ritratti, still life, paesaggi, gargoyles e superbe cattedrali gotiche.

la mostra fotografica di Gottfried Dunkel sarà visitabile dal 18 al 20 Ottobre 2018 a San Felice sul Panaro presso sala riunioni Ri-Commerciamo di Piazza Italia 365.

Orari: 18 e 19 Ottobre 9/12 15/19 21/23; 20 Ottobre 9/19. Entrata libera

Alcune immagini potrebbero urtare la sensibilità dei minori, si consiglia pertanto l'ingresso unicamente ad un pubblico adulto.