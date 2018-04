Inaugurerà sabato prossimo, 21 aprile a partire dalle ore 17 presso il Municipio in via Fenuzzi 5, “Alberi Parlanti”, la mostra di Dario Brugioni a cura di Luca SilingardiIl vernissage della mostra si svolgerà sabato prossimo, 21 aprile, presso la sede del Municipio in via Fenuzzi 5: l’ingresso è libero e gratuito