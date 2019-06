"Binomi. Antico vs Contemporaneo", la mostra d'arte inaugura a Spilamberto

Venerdì 21 giugno 2019 alle ore 20.30 inaugura nel Modenese presso Il Faro a Spilamberto (viale Marconi 4) la mostra d’arte "Binomi. Antico VS Contemporaneo", una collettiva che individua interessanti protagonisti dell’arte contemporanea, le cui opere dialogano con altrettante opere di arte antica. La mostra è organizzata dal Comune di Spilamberto in collaborazione con Ossimoro Galleria d'Arte e Castel Negrino Arte di Aicurzio (MB), a cura di Sergio Bianchi e Alessandro Mescoli con testi di Enrico Turchi e la vernice si aprirà con il reading poetico di Laura Solieri e la presentazione del catalogo.

Oggi è ancora possibile confrontarsi con un’opera d’arte riconoscendola come tale? L’uso consumistico delle immagini, dove spesso il confine artistico è reso indistinguibile dal quotidiano, ha sicuramente modificato la nostra percezione riguardo il lavoro degli artisti. La mostra “BINOMI. Antico VS Contemporaneo” affronta questa tematica attraverso il confronto con le opere di artisti contemporanei già affermati o in via d’affermazione, tutti caratterizzati da una solida attività espositiva e di ricerca.

In questa occasione, presso la vicina Galleria Ossimoro di Spilamberto (via S. Giovanni 44), verrà inaugurata anche la personale dello scultore Matteo Lucca La Terra, il Corpo, il Pane promossa e curata dagli stessi organizzatori di Binomi. Dedicato a questa mostra, il 24 giugno 2019 alle ore 19 presso Galleria Ossimoro si terrà l’evento Matteo Lucca e Davide Scappini: sculture di pane in chiave gourmet dove le sculture di pane di Lucca saranno reinterpretate da Davide Scappini, maestro modenese del panino, e servite ai presenti.

Entrambe le mostre saranno visitabili nelle rispettive sedi (Il Faro, viale Marconi 4, Spilmaberto – Galleria Ossimoro, via San Giovanni 44, Spilamberto) nei seguenti giorni e orari: dal 22 giugno al 24 giugno 2019 dalle 19 alle 24; il 23 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 19 alle 24; dal 25 giugno al 7 luglio 2019 i fine settimana da venerdì a domenica dalle 19 alle 24. Visite guidate sabato 22 e domenica 23 alle 19.00.

Per informazioni: Ossimoro Galleria d’Arte di Spilamberto, Tel. 347 5630449, info@ossimoro.com.