A Castelfranco Emilia la mostra "Carabinieri per Sorridere"

Inaugura sabaro 13 ottobre a Palazzo Piella, a Castelfranco Emilia, la mostra di disegni e viegnette e del calendario 2019 "Carabinieri per sorridere" a cura della consigliera comunale Rosanna Righini e dell'Assessorato alla Sicurezza.

L’Arma dei Carabinieri, anche nel pensiero collettivo, gode di grande rispetto. Storicamente infatti il rapporto con la popolazione è di estrema confidenza e la figura del Carabiniere è spesso protagonista di barzellette, dove è l’affetto, non lo scherno, a manifestarsi, in una popolare genuina manifestazione di gratitudine.

Le 75 opere presentate in questa mostra, curata da Rosanna Righini consigliere comunale e dall’assessorato alla sicurezza del comune di Castelfranco Emilia, che illustrano il calendario 2019, ma anche il vissuto quotidiano dell’Arma con i cittadini in forma simpatica e divertente, sono dell’Appuntato Scelto Antonio Mariella, maestro d’arte e di arti applicate che da tempo disegna simpatiche vignette e collabora, a numerosi progetti grafici per l’Arma e la Rivista “Il Carabiniere”.

Il Calendario 2019 “CARABINIERI PER SORRIDERE”, è stato realizzato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri da “Celloni Editore – Grafiche Sigem” e il Circolo degli Artisti di Modena e sarà presentato attraverso un ciclo di mostre in diverse città. Ancora una volta risulta utile il ruolo della satira nella vita di tutti i giorni. In questa occasione testimonia in forma divertente e leggera, l’importante sinergia esistente tra i cittadini e l’Arma dei Carabinieri, ma anche il grande e continuo impegno degli uomini e delle donne dell’Arma, per la difesa e la sicurezza dei cittadini.