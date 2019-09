"#Cucitialcuore oltre gli ostacoli", una mostra per raccontare le barriere architettoniche e sociali

L’esposizione #CUCITIALCUORE OLTRE GLI OSTACOLI si tiene dal 13 al 15 settembre presso il Salotto Aggazzotti, nell’ambito del programma ufficiale del Festival Filosofia ed è organizzata da IDEAS4U insieme a Francesco Cannadoro, blogger, scrittore e papà di Tommaso, che lotta contro una malattia neurodegenerativa ad eziologia ancora non identificata, quella che il suo papà definisce nel blog “Diario di un padre fortunato”, il “drago” da combattere. Partner del progetto è il Lionc Club Modena Romanica..

La mostra documenta con immagini e filmati la difficoltà di integrazione delle esigenze connesse alla disabilità, in particolare quella infantile, in una società, quella italiana, che non è ancora a misura di disabile e racconta la percezione, la reazione e la consapevolezza che invece le persone “normodotate” hanno rispetto agli ostacoli, come le barriere architettoniche, che si trovano ad affrontare ogni giorno le persone, i bambini con una disabilità e le loro famiglie; il tutto a partire da storie vere, in primis quella di Tommi, con la “i”.

L’idea di questa esposizione è nata dalla lettura del libro “#cucitialcuore”, scritto dal papà di Tommaso, che ha cinque anni e lotta dalla nascita contro una patologia rara, che toglie e non restituisce, almeno fino ad oggi. La famiglia di Tommi ha interpretato la sua malattia in modo molto resiliente, gestisce un blog (Diario di un padre fortunato) che emoziona e racconta e che tratta temi sulla disabilità; i loro canali web e social contano circa 100 mila followers tra facebook e Instagram e 350.000 visite annue al sito internet.

Gli obiettivi del blog sono raccontare una storia fatta di amore e resilienza, informare, supportare altre famiglie con problemi analoghi, con il monito sempre presente della ricerca di inclusione e integrazione.

In mostra ci sono quindi immagini che ritraggono la storia di Tommi, ma anche immagini di altri bambini, che raccontano le barriere da abbattere e quelle in parte già abbattute, come nel caso di Nina, testimone TELETHON e protagonista del blog “In viaggio con Nina”. Storie di difficoltà ma anche di tanto amore e di battaglie quotidiane da superare. Completano il progetto espositivo, che sarà itinerante (la prossima tappa è Milano), una ricerca sulla evoluzione della normativa per l’eliminazione delle barriere architettoniche e quindi sociali e una selezione di best practices nazionali ed internazionali ed una selezione di vignette realizzate da Rosario Marineo, in arte “Sayo”, per il blog LIBERO PENSIERO, su concessione del suo founder, Eugenio Fiorentino.