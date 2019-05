Mostra di piante grasse al Garden Monverde

Al garden Monverde dal 1 giugno per tutto il mese si terrà una Mostra di Piante Grasse e Succulente, dove troverai un grande assortimento di piccole, medie ed esemplari di grandi dimensioni di questa famiglia di piante che appassiona tante persone per le sue curiose e originali forme e colori. In questo periodo di inizio estate molte piante grasse sono in fioritura. Monverde il garden della Cappelletta, si trova a San Prospero di Modena in via Cavezzo-Camposanto 4a.

