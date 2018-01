"Un fil di favola, un fil di segno", mostra e laboratori per bambini a Palazzo Pio

"Un fil di favola, un fil di segno", la mostra che inaugurerà sabato 3 febbraio alla Sala Estense di Palazzo dei Pio a Carpi, nasce dall’immaginazione dell’artista Vittoria Facchini, illustratrice che ha al suo attivo numerose pubblicazioni, e che grazie alla complicità del libro Per filo e per segno, che l’editore Donzelli le affida nel 2012, ‘scopre’ una tecnica imprevedibile che utilizza soltanto segno di matita, fili e pezzetti di stoffe coloratissime rigorosamente cuciti insieme alla carta, con cui riesce a dar vita a storie e personaggi ‘filanti’.

Il percorso espositivo allestito alla Sala Estense fino al primo maggio prossimo riprende questa tecnica e nasce per rendere omaggio a quattro delle storie classiche più belle della letteratura per bambini e ragazzi: Cappuccetto rosso, La piccola fiammiferaia, Pinocchio e L’usignolo dell’imperatore che, sul filo della citazione, sembrano giocare tra di loro al gioco dei 4 cantoni.

Ogni storia presentata e illustrata all’interno del percorso è stata scelta perché nella trama ‘il filo’ compare sempre, in qualche modo, come un involontario, simbolico, co-protagonista. In questo modo il filo stesso diventa segno che disegna nello spazio del foglio con la sua imprevedibilità, e i pezzetti di stoffa recuperata diventano un mezzo capace di suggerire all’occhio ‘un altro guardare’. Completa il percorso un piccolo spazio laboratoriale di sartoria e disegno che permette ai visitatori di sperimentare la tecnica utilizzata dall’artista per la realizzazione delle sue opere.

Vittoria Facchini è nata a Molfetta, ha scoperto l’illustrazione grazie all’incontro imprevisto con Emanuele Luzzati. Ha pubblicato albi per bambini e ragazzi per le maggiori case editrici italiane e straniere. Ha ricevuto il Premio Andersen come migliore illustratore dell’anno nel 2006.



Programma delle attività:

Castello dei ragazzi ore 16.30

Sabato 3 febbraio

Inaugurazione

a seguire laboratorio a cura dell’illustratrice Vittoria Facchini

Domenica 4 febbraio

Un filo dice un filo fa

laboratorio

Sabato 10 febbraio

Visita guidata

Sabato 17 febbraio

Che storie matte che hai… per divertirti meglio Cappuccetto rosso

lettura teatrale

Sabato 24 febbraio

Le storie, i fili, le tracce

laboratorio

Domenica 4 marzo

Zip

laboratorio

Sabato 10 marzo

L’Usignolo dell’imperatore

lettura teatrale

Domenica 8 aprile

Nella stanza dei bottoni

laboratorio

Orari di apertura

sabato, domenica e festivi 10-13; 15-19, ingresso gratuito

Info e iscrizioni

il Castello dei ragazzi, tel. 059 649961

www.castellodeiragazzi.it