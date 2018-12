"Portraits from inside", le fotografie di Benedetta Falugi in mostra al Consorzio Creativo

L'Associazione Culturale Consorzio Creativo di Modena propone un fine settimana all'insegna della fotografia. Sabato 8 dicembre, ore 17.30, presso la Bottega del Consorzio Creativo, in Via dello Zono, 5 (ang.Piazza XX Settembre), inaugura la mostra fotografica “PORTRAITS FROM INSIDE” di Benedetta Falugi.

La mostra resterà aperta fino al 23.12.2018 compreso con i seguenti orari: sabato dalle 17 alle 19.30, domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30.

Benedetta è una fotografa indipendente che vive in Toscana: il suo approccio con la fotografia è avvenuto casualmente ma il coinvolgimento si è fatto da subito molto intenso. Ha approfondito i suoi studi attraverso diversi workshop e come autodidatta, e il suo lavoro è pubblicato in diversi giornali e libri di settore ed esposto in varie mostre, sia in Italia che all’estero. È un membro del collettivo Fotografico “InQuadra”. Le sue foto sono rappresentate dall’ agenzia Art + Commerce di New York, collezione Photo Vogue e dalla Galleria d’arte “La Linea”, Montalcino (Si).”

La mostra è promossa e curata dal Consorzio Creativo; in particolare Marco Bottazzi scrive, a proposito dell’artista e del suo lavoro:" [...] è fortissimo nel caso di Benedetta, il concetto di vista sul paesaggio, inteso come vista su sé stessi: Benedetta è il suo ambiente e l’ambiente è Benedetta. Tutto ciò si fonde perfettamente nella sua fotografia. C’è una freschezza, una familiarità ed un velo di malinconia nelle sue figure che, a ben guardare, ci dicono tanto su di lei. La delicatezza dei colori, così lontano da quei cromatismi urlati e fini a sé stessi che siamo costretti a sorbirci ogni giorno sui social media, ci aiuta a ritrovare un po’ di intimità, quasi un invito a guardarci dentro. Quindi, insieme ad alcuni soci, ho pensato che avremmo dovuto portarla a Modena per primi. Avvicinatevi alle fotografie di Benedetta e lasciatevi trasportare nel suo mondo.”