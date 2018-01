La mostra fotografica “Capolinea” all’Auditorium Montalcini

Dopo l’inaugurazione al Palazzo Ducale di Carpi e l’esposizione alla Reggia di Colorno e al Palazzo del Governatore di Cento, le fotografie della mostra “Capolinea” si trasferiscono all’Aula Magna Rita Levi Montalcini a Mirandola. Capolinea è il tema proposto nel 2017 dal Dipartimento Cultura della FIAF - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche - e sviluppato durante l’anno su tutto il territorio nazionale dai circoli fotografici aderenti all’associazione. Per l’occasione, tre prestigiosi circoli fotografici emiliani si sono uniti per mettere insieme le loro creazioni: il “Photoclub Eyes BFI” di San Felice sul Panaro, il Fotoclub “Il Guercino BFI” di Cento e il Circolo Fotografico “Il Palazzaccio” di San Giovanni in Persiceto.

I soci partecipanti hanno interpretato, ognuno a suo modo, un tema ricco di forza metaforica che non simboleggia - come comunemente viene concepito - solo un punto di arrivo, di fine, ma anche un momento per fermarsi a riflettere e poi ripartire, concetto particolarmente sentito in Emila Romagna dopo il sisma del 2012.

Per la locandina dell’evento, che sarà ospitato all’Aula Magna Montalcini dal 13 Gennaio con il patrocinio del Comune di Mirandola, è stata scelta una suggestiva e onirica immagine di Simona Bertarelli, socia del Photoclub Eyes, intitolata “Leonia” e ispirata a “Le città Invisibili” di Italo Calvino.

L’inaugurazione della mostra sarà sabato 13 Gennaio alle 17 alla presenza dei tre circoli e dei rappresentanti comunali e sarà visitabile ogni sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 18:30 fino all’11 Febbraio; successivamente la mostra si trasferirà a Sestri Levante (Genova) dove lo scorso Aprile è stato ospitato il 69° Convegno Nazionale FIAF, con mostre, conferenze e letture portfolio alla presenza di grandi autori della fotografia italiana.