"L'Ospedale di tutte le guerre", inaugura a Modena la mostra fotografica di Medici Senza Frontiere

Sabato 14 settembre alle ore 18:00, presso il Complesso San Paolo in via Francesco Selmi 69 a Modena, si terrà la presentazione della mostra fotografica "L'Ospedale di tutte le guerre" realizzata nell’ospedale di chirurgia ricostruttiva di Medici Senza Frontiere ad Amman, in Giordania. La mostra fa parte del prestigioso programma del Festival Filosofia e racconta, attraverso undici storie, l’inizio di una nuova vita delle vittime dei conflitti che stanno colpendo il Medio Oriente.

Interverranno gli autori della mostra, il fotografo Alessio Mamo, vincitore del Word Press Photo 2018, la giornalista Marta Bellingreri insieme a Claudia Lodesani, medico modenese e Presidente di Medici Senza Frontiere Italia che racconterà la sua lunga esperienza in contesti di guerra e di emergenza. Conduce il giornalista Pierluigi Senatore.

La mostra sarà in esposizione durante tutta la durata del festival (venerdì e sabato 9-23, domenica 9-21), con ingresso gratuito.