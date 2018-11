“Il nemico era come noi”: una mostra sulla Grande Guerra a Castello Campori

Da venerdì 23 a domenica 25 novembre il Castello Campori di Soliera, in piazza Sassi 2, ospita la mostra “Il nemico era come noi”, un'esposizione di reperti, equipaggiamenti e documenti storici legati alla vita delle trincee e dei fronti della Grande Guerra, quella del '15-'18, della cui fine ricorre quest'anno il centenario. Numerose sono le iniziative collegate alla mostra, a partire dalla serata di venerdì 23 novembre che prevede il taglio del nastro alle 20.30 e, alle 21, nella sala consiliare, la conferenza del curatore dell'esposizione Lauro James Garimberti che spiega quali sono le caratteristiche della sua collezione privata. Sabato 24 novembre, sempre alle 21, in sala consiliare, è in programma il reading “In trincea” di Guido Malagoli e Franca Giovanardi.

Nei giorni di sabato 24 e domenica 25 novembre sono in programma svariate visite guidate. La mostra è visitabile sabato 24 novembre dalle 15 alle 20, mentre domenica 25 l'apertura saròà sia di mattina (dalle 10 alle 13) che di pomeriggio (dalle 15 alle 20). L'ingresso è libero.

Ulteriori informazioni allo 059.568545.