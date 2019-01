A Castelfranco della mostra "Il Libro della Canapa" di Gian Luigi Casalgrandi

Domenica 13 gennaio alle ore 10.30 presso la sala della Proloco in piazza Garibaldi 14, sarà inaugurata la mostra fotografica: “IL LIBRO DELLA CANAPA, IERI OGGI E DOMANI” di Gian Luigi Casalgrandi. Le foto sono tratte dal volume edito dal Fiorino di Modena, che ripercorre la lunga e affascinante storia della Cannabis, dalle origini fino ai giorni nostri.

L’autore ha intrapreso un lungo e affascinante viaggio alla riscoperta della Cannabis, la pianta erbacea che ha segnato in modo indelebile anche il mondo agricolo del territorio emiliano - romagnolo. Una pianta che ha sempre inciso profondamente sull’evoluzione socio - economica dei territori in cui si è coltivata, utilizzando i maceri colmati dalle acque dei fiumi. Dal misterioso Oriente, pervaso dagli effluvi paradisiaci, dell’indica, ai medicamenti, ai viaggi intrapresi dalle grandi navi che solcavano i mari alla scoperta di mondi sconosciuti, grazie all’utilizzo di vele e sartiame realizzati con la canapa sativa. Una pianta lavorata da donne e uomini, semplici, adattati alla fatica, caparbi, capaci col loro ingegno di trasformare la robusta fibra di canapa in tanti prodotti indistruttibili ed ecologicamente sani.

Nell’occasione è possibile acquistare il volume e assistere alla proiezione di un interessante filmato dedicato alla pianta tessile. La mostra, allestita in collaborazione con la Proloco e il Circolo degli Artisti di Modena, e che rimarrà aperta fino al 3 febbraio, ha il patrocinio del Comune di Castelfranco Emilia, del Centro Studi Storici Nonantolani e della Partecipanza Agraria di Nonantola.