Al Caffè Concerto la mostra "La vita è come un gioco” di Lorenzo Maria Ciulla

E’ stato affidato all’artista siciliano Lorenzo Maria Ciulla il compito di inaugurare il nuovo percorso culturale del Caffè Concerto. Mercoledì 27 febbraio, infatti, i locali di piazza Grande prenderanno nuovo colore con le pennellate delle opere della sua esposizione ”La vita è come un gioco” che sarà arricchita dal sound del dj set di Max Bello con ingresso libero al vernissage.

Si tratta di una mostra itinerante e in continuo divenire quella di Ciulla che propone nuove opere a tema aggiungendo sempre tasselli in più al suo progetto artistico. Una colorata e originale trovata per il centro storico di Modena che si prepara al Carnevale e darà la possibilità di lasciarsi andare e tornare bambini, riscoprirsi migliori grazie all’esperienza ludica innescata dai quadri.

E così, dopo avere portato la sua arte in giro per il mondo e, ultimamente, al Fico Eataly World di Bologna il “pittastorie”, come si definisce, porterà nella nostra città le sue opere che possono contenere personaggi, animali, racconti, relazioni. Perché tra le trame delle sue tele può accadere di tutto, suscitando emozioni trasversali grazie anche alla vivacità dei suoi lavori che miscelano elementi siciliani e frammenti di mondo. La mostra durerà fino al 7 aprile.

Il vernissage che inizierà alle ore 18.30.