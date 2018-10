Due weekend pieni di iniziative per la mostra mercato del tartufo di Montefiorino

Montefiorino dedica due fine settimana e la festa di Ognissanti al tartufo. Prende il via sabato 27 ottobre la 27ª edizione della Mostra mercato del tartufo modenese che prosegue giovedì 1 novembre per riprendere il week end successivo, sabato 3 e domenica 4 novembre. La manifestazione è organizzata dal Comune di Montefiorino, in collaborazione con l'associazione nazionale Città del tartufo, l'Unione di Comuni montani del distretto ceramico e con il patrocinio della Provincia di Modena e della Regione Emilia Romagna.

Il mercato del tartufo sarà allestito, dalle ore 10 alle 19, in piazza Fontana che, con piazza Europa, ospiterà anche gli stand gastronomici del Gruppo alpini con crescentine, gnocco, polenta e fritelle, dal locale Gruppo ciacciai, della Pro loco e dall'azienda agricola San Rocco con prodotti a base di castagne. Per le vie paese, inoltre, si svolge il mercatino dell'artigianato artistico e dei produttori locali e l'esposizione di macchine agricole.

Tra le iniziative collaterali della Mostra mercato del tartufo modenese di Montefiorino spiccano le mostre nella rocca medievale: la prima dedicata ai funghi e tartufi (sala consiliare) a cura del Gruppo naturalistico modenese e dell'associazione Tartufai modenesi, la seconda con fotografie degli antichi borghi rurali della zona di Montefiorino, curata da Luciano Ruggi. Durante la manifestazione sarà possibile visitare, sempre nella rocca, anche il Museo della Repubblica di Montefiorino e della Resistenza italiana; nei locali della ex scuola di piazza Marconi, inoltre, sarà allestita la mostra personale di Sergio Pescatore.

Domenica 28 è in programma "Andar per erbe", un incontro alle ex scuole di piazza Marconi su come riconoscere le erbe spontanee; giovedì 1 novembre si svolgono la gara di ricerca del tartufo bianco e il "Trail del tartufo in mountain bike".

In cartellone anche concerti bandistici per le vie del paese, spettacoli musicali e i concorsi enogastronomici, in programma nel fine settimana conclusivo, dedicati al pane fatto in casa, con asta benefica delle pagnotte a favore della Lilt "Casa luce e sorriso" di Casola (domenica 28); al parmigiano reggiano, competizione che vedrà gareggiare i caseifici delle valli Dragone, Dolo e Secchia; all'aceto balsamico, riservato ai piccoli produttori dell'Appennino, al vino di montagna e al nocino.