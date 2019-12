La mostra su La Natività alla Chiesa del Voto

Si tiene nella Chiesa del Voto di Modena la mostra "La Natività" organizzato da Cantore Galleria Antiquaria, per raccontare uno dei momenti più raccontati dall'arte in una chiesa appena riaperta.

La mostra sarà aperta dall'8 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020, nei giorni di venerdì 16.00-19.00, mentre sabato, domenica e festivi 10.00-13.00 e 16.00-19.00.

A sette anni dal tragico terremoto la chiesa viene finalmente resa alla cittadinanza con questa piccola ma preziosa mostra dedicata all'adorazione del Bambin Gesù.

Anche per una galleria come la nostra specializzata in dipinti antichi, non è stato facile trovare opere qualitativamente elevate con questa tematica.

Durante l'inaugurazione, prevista per Domenica 8 Dicembre alle ore 11.00, si esibirà il Coro Gospel della Scuola di Musica Euphonia di Modenia.