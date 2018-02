Alla scoperta dei Gonzaga a Mantova, incontro a Palazzo dei Musei

Cambia nome e format, allargando il campo d’interesse, la “storica” rassegna della biblioteca Poletti “Andar per mostre”. Nel 2018, infatti, è stata ribattezzata “Andar per mostre, città e musei…”, perché si amplia la tipologia di presentazioni proposte al pubblico: non più solo mostre in corso in Italia, ma anche itinerari culturali di associazioni modenesi e non, alla scoperta anche di nuove realtà museali in alcuni casi meno conosciute, ma che rivestono un particolare interesse per la loro attività e contribuiscono a costruire il cosiddetto "museo diffuso”.

Il primo appuntamento dell’anno, sabato 3 febbraio alle 17 nella Sala ex Oratorio a pianoterra di Palazzo dei Musei, come sempre a partecipazione libera e gratuita fino a esaurimento posti, è intitolato “Costruire, abitare, pensare. Sabbioneta e Charleville città ideali dei Gonzaga” e presenta la mostra in corso a Palazzo Ducale, Castello di San Giorgio di Mantova, visitabile fino al 2 aprile 2018. A raccontarla sarà il curatore Peter Assmann, storico dell'arte, artista e scrittore, oltre che direttore del complesso museale di Palazzo Ducale di Mantova.

L’esposizione è dedicata al tema delle città ideali legate alla committenza dei Gonzaga, una delle principali casate europee del XVI secolo, e si focalizza sulle due città di fondazione gonzaghesca: Sabbioneta, opera di Vespasiano Gonzaga, e Charleville voluta da Carlo I Gonzaga, realizzate a cinquant’anni di distanza l’una dall’altra. Il percorso espositivo è un affascinante percorso tra dipinti, disegni, incisioni, documenti e plastici creati appositamente per la mostra, che nella sezione conclusiva è dedicata al concetto di città ideale ai nostri giorni, con esempi di aggregati urbani progettati e realizzati ex novo. Oltre 70 opere giunte da musei italiani, francesi e austriaci e il coinvolgimento di istituti come il Politecnico di Milano, e le Università di Verona e Lleida permettono di ricostruire la storia delle città e dei possedimenti dei Gonzaga, con un focus sul clima culturale da cui scaturì una visione urbanistica di tipo utopistico.

