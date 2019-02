A Castelvetro la mostra "Perchè non essere profondi? (L'amore è tutto)" di Cecilia Roda

Sabato 23 febbraio ore 16,00 inaugura, allo Spazio Pake, nel centro storico di Castelvetro, la mostra “Perchè non essere profondi? (L’amore è tutto)”, con esposizione delle illustrazioni della giovane artista modenese Cecilia Roda, in arte “Lilybris”. La mostra inaugura in maniera insolita con il Laboratorio Creativo gratuito "Che forma ha l'Amore?", da 0 a 101 anni, "per bambini, per bambini che si sentono già grandi, per bambini che sono già grandi, per grandi che sono bambini”.

Quella di Cecilia Roda è una mostra che parla soprattutto di amore, declinato in tutte le sue forme, senza distinzioni sessuali, di genere o di colore. Forme d’amore dove niente è dato per scontato e ogni parola ha valore, dove le carezze non sono mai abbastanza, dove ognuno è libero di essere se stesso.

La mostra nasce dall’incontro di Cecilia con l’assessore castelvetrese alla cultura Giorgia Mezzacqui, che dice: «Dovere di chi ricopre il mio ruolo è quello di cercare e proporre anche l’insolito, il nuovo (Cecilia è alla sua prima mostra a Modena), dando voce ai giovani. Questa mostra è un piccolo progetto speciale basato sulla semplicità, perché a volte nella semplicità si può dire e sentire tanto. E magari riflettere, abbracciare, donare ed essere profondi».

La mostra rimarrà aperta nei fine settimana, da sabato 23 febbraio a domenica 3 marzo, dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Un secondo appuntamento, all'interno della mostra, è previsto per Sabato 2 marzo, alle ore 17,30: reading poetico di Nicola Manicardi dal titolo “L’Amore e i suoi contrari”. Poi, dalle 18,30, “Open call della poesia”, dove chiunque potrà leggere i propri componimenti originali.



Biografia di Cecilia Roda - Sono Cecilia, in arte Lilybris, ho 29 anni, 1 laurea in lettere, 46 mollette da bucato collezionate da ogni parte del mondo. Mi piace il giallo e ogni tanto arrossisco. Il “mio mondo meraviglioso” mi ricorda che la semplicità è la più grande risorsa per un mondo in cui sentirci tutti umani. La semplicità è lo strumento con cui comunico anche cose molto grandi: l’amore, la gioia, le paure. Cose in cui tutti possiamo riconoscerci e saperci e, così, sorriderne un po’.

Per informazioni: Ufficio Cultura Comune di Castelvetro: 059 7758818.

Gallery