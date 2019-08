Inaugura a Castelvetro la mostra di pittura di Moreno Ferrari

Inaugura mercoledì 14 agosto alle ore 20.00 presso lo spazio espositivo Pake di Via Cialdini la mostra di pittura del levizzanese Moreno Ferrari, in arte Un Ferrari. La mostra - patrocinata dal Comune di Castelvetro di Modena - ha come titolo Refolì di colore, esposizione di idee colorate di Un Ferrari e sarà visitabile dal 14 agosto al 1 settembre 2019.

Il vento vede i colori del mondo e raccoglie tutti i rèfoli che nascono nel giardino delle idee li accarezza e li fa danzare così ciò che è un pensiero prende una direzione unica, in questo caso, una tela. Quindi come il tempo che è solo un attimo che sa d’infinito così è un rèfolo che racchiude, filtrati dal maestrale della vita, tutti i colori del cuore. I quadri avranno come soggetti soprattuto luoghi della natura, luoghi che ci circondano, colline e animali che li abitano.

Orari di apertura:

martedi, mercoledì, giovedì, venerdì 19.30-22.00

Sabato e Domenica 15.00-22.00

Per informazioni Ufficio Cultura 059758818