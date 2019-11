"Il Tempo sospeso", inaugura all'Avery Perfume Gallery la mostra personale di Mauro Cortelloni

Inaugura sabato 9 Novembre alle ore 18.00 la personale del pittore modenese Mauro Cortelloni, intitolata "Il Tempo sospeso". La mostra, curata da Michele Mignone e Stefano Santachiara, si svolge dal 9 al 23 Novembre nella sala esposizioni di Avery Perfume Gallery in via Francesco Selmi 27, a Modena.

La mostra propone un nutrito gruppo di opere: 20 olii su tela di vari formati e otto disegni grafite su carta che rivelano il continuo e intenso dialogo dell’artista con il quotidiano di chi vive nell’odierno contesto urbano.

“Il Tempo sospeso”, tema pittorico di Mauro Cortelloni, testimonia una solitaria inquietudine che lo porta ad interpretare ogni quadro come un racconto dove coglie l’individuo in un fotogramma collocato tra l’accaduto e l’incertezza di quanto avverrà. Una poetica che fonde, in questa mostra, i colori della tavolozza, con il profumo del tempo che scorre nelle fragranze firmate Avery Perfume Gallery.

Mauro Cortelloni ha operato a lungo nel campo della comunicazione aziendale collaborando con agenzie pubblicitarie e conducendo uffici stampa e relazioni pubbliche. Ha fondato l’associazione “La Salumeria dell’Arte” di cui è ora direttore. In campo letterario ha di recente pubblicato il suo ultimo libro dal titolo “Qualcosa è Rimasto”.

La mostra sarà visitabile da lunedì a sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 16.30 alle 19.00. Per appuntamenti contattare il numero telefonico 340 4969028.