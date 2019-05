Mostra "Il teatro fa moda - Le produzioni del Teatro Comunale di Modena"

Le grandi eccellenze modenesi, Motori, Belcanto e Moda, si integrano in un’esposizione che unisce questi mondi anche attraverso un compositore che nel mondo rappresenta il melodramma: Giacomo Puccini. L’autore di capolavori come Tosca, Boheme, Turandot, solo per citare le più celebri, era anche un grande appassionato di automobili. Due opere Pucciniane (Trittico, con Gianni Schicchi e Suor Angelica, e Turandot) prodotte nelle passate stagioni dal Teatro Comunale di Modena sono le protagoniste dell’esposizione, insieme a Partenope di Haendel, che si distingue per la spettacolarità dei costumi, e al corteo dei nobili dell’opera Andrea Chenier. In totale oltre 40 splendidi costumi.

La grande tradizione dell’opera italiana ha nei secoli sempre potuto contare, al fianco di celeberrime voci e compositori che sono l’essenza stessa del melodramma nel mondo, su una manifattura teatrale di starordinario valore. I costumi, le scenografie che nei secoli hanno caratterizzato i teatri d’opera italiana sono ancora oggi patrimonio straordinario della cultura universale. Gli allestimenti in mostra rievocano opere che nelle passate stagioni hanno riscosso grande successo al Teatro Comunale Luciano Pavarotti e in tutti i teatri in cui sono stati rappresentati grazie a noleggi e coproduzioni.

L’esposizione ha inizio nella spettacolare Galleria d’Onore, a cui si accede dal Grande Scalone, e che ospita i costumi dell’opera Turandot. Nella Sala del Consiglio, mai aperta prima d`ora al pubblico, si può ammirare, nella scenografia naturale delle pareti colme di antichi e preziosi documenti, l’allestimento dell’opera Gianni Schicchi.

Punto centrale della mostra la spettacolare Sala dei Cardinali, dove il pubblico potrà conoscere i costumi dell’opera Partenope di Haendel, per poi proseguire nel Corridoio che conduce al Teatro settecentesco, dove trovano posto i nobili dell’opera Andrea Chenier. Si giunge infine ad un vero gioiello sconosciuto, la Cappella ottocentesca nella quale è ricreata la scena dell’opera Suor Angelica di Giacomo Puccini.

