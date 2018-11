"Trasparenze", la mostra di Daniele Giovanardi alla Pasticceria Giulia

Si inaugura sabato 10 novembre alle 17,30 presso la Pasticceria Giulia a Modena, la mostra personale di Daniele Giovanardi intitolata "Trasparenze" organizzata da RelArte. Daniele Giovanardi, medico, è esperto dell’arte del Novecento e in particolare della scuola di Burano. Ha organizzato mostre importanti sui suoi protagonisti “Pio Semeghini, Umberto Moggioli, Mario Vellani Marchi” e ha rivisitato quei luoghi con una tecnica pittorica originale: “pastelli su tavola”. Ha presentato sue esposizioni personali a Modena, sua città natale, a Venezia, a Treviso, nonché una mostra personale itinerante (Haifa, Tel-Aviv e Gerusalemme) su invito dell’Istituto di Cultura Italiana in Israele, a Barcellona invitato dall’istituto di cultura italiano e la Provincia di Modena gli ha dedicato una mostra personale. La mostra sarà in esposizione fino al 2 dicembre.