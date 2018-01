Epifania in città, tutte le mostre e i musei parti nel weekend

Anche nel fine settimana dell’Epifania, da venerdì 5 a domenica 7 gennaio a chiusura delle festività natalizie, proseguono le aperture di gallerie e musei civici che danno occasione di andare alla scoperta delle mostre allestite e visitabili a Modena.

Le sale espositive dei Musei Civici a Palazzo dei Musei in largo Sant’Agostino al terzo piano, visitabili sempre gratuitamente, venerdì 5 gennaio sono aperte solo al mattino dalle ore 9 alle 12, mentre sabato 6 e domenica 7 aprono dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (www.museicivici.modena.it). Sempre a cura dei Musei Civici è aperta la mostra “Mutina Splendidissima” dedicata all’antica Modena romana e alla sua eredità, ospitata al Foro Boario in via Bono da Nonantola: venerdì 5 gennaio, giornata in cui la mostra apre alle 9 e chiude alle 22, sono in programma due visite guidate alle 19 e alle 20.30, mentre il 7 gennaio, come in ogni prima domenica del mese, l’ingresso sarà gratuito. Sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania, la mostra apre con il normale orario continuato festivo, dalle 10 alle 19, e ingresso intero a 10 euro (informazioni e riduzioni sul sito www.mutinasplendidissima.it).

Continuano anche le mostre a ingresso gratuito dei tre istituti culturali modenesi riuniti dalla Fondazione Modena Arti Visive: “Sequenza Sismica”, curata da Filippo Maggia e organizzata da Fondazione Fotografia al Mata di via Manifattura Tabacchi, espone i lavori di sette fotografi internazionali che raccontano il terremoto nel nostro Paese tra il 2009 e il 2016 (la mostra, a ingresso libero, è aperta venerdì 5 gennaio dalle 15 alle 19, sabato 6 e domenica 7 dalle 11 alle 19 a orario continuato; www.fondazionefotografia.org); a Palazzo Santa Margherita, in corso Canalgrande 103, al Museo della Figurina di Modena si può visitare gratuitamente “L’arte in tasca. Calendarietti, réclame e grafica 1920-1940” che approfondisce una forma d’arte molto diffusa nel ventennio che intercorre tra la due guerre mondiali e vede anche la nascita e l’evoluzione dell’Art déco (mostra aperta venerdì 5 gennaio dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato 6 e domenica 7 a orario continuato 10.30-19, www.museodellafigurina.it).

Le due sedi della Galleria Civica di Modena, Palazzo Santa Margherita e Palazzina dei Giardini in corso Canalgrande, accolgono la retrospettiva “L’Architettura della Vita” dedicata alla figura poliedrica dell’architetto, designer e fotografo modenese Cesare Leonardi realizzata con l’Archivio architetto Cesare Leonardi. La mostra in entrambi gli spazi è visitabile gratuitamente venerdì 5 gennaio dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato 6 e domenica 7 gennaio a orario continuato dalle 10.30 alle 19 (www.galleriacivicadimodena.it).