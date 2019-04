Pasqua e pasquetta a Modena, mostre e sito Unesco aperti al pubblico

Sono tante le occasioni offerte a modenesi e turisti per incontrare iniziative culturali e scoprire i tesori di Modena nel weekend di Pasqua e per il 25 aprile. Nell Sito Unesco, cuore della città, la Ghirlandina è aperta lunedì di Pasquetta, il 22 aprile e giovedì 25 aprile, chiusa il giorno di Pasqua. La Torre è aperta dalle 9.30 alle 19. Il 26 aprile dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19. Il 27 e il 28 aprile 9.30 - 19. Ingresso 3 euro, o biglietto unico a 6 (comprende Musei del Duomo, Sale Storiche e la visita guidata all‘Acetaia Comunale su prenotazione allo Iat). Lunedi di Pasquetta e giovedì 25 aprile sono in programma visite guidate “combo” a Ghirlandina e Sale Storiche di Palazzo Comunale. Il ritrovo è alla biglietteria della Ghirlandina alle 14.15. Sabato 27 aprile alle 18.30 visita tematica "L'ascesa della torre”. Prenotazione obbligatoria visite: torreghirlandina@comune. modena.it.

I Musei del Duomo sono aperti a Pasquetta (9.30-12.30 e 15.30-18.30). Chiusi il giorno di Pasqua. Costo 4 euro oppure biglietto Unico Unesco a 6 euro.

Le Sale Storiche sono visitabili dal lunedì al sabato (9 – 19, gratuito); la domenica e i festivi (9.30 - 12.30 gratuito, e dalle 15 alle19 ingresso € 2 o biglietto Unico sito Unesco € 6). Chiuse a Pasqua. Il 22 aprile sarà visitabile la mostra “Il baule del capitano”, allestita nella Sala dei Passi Perduti dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Visite guidate all'Acetaia Comunale lunedì 22 aprile, giovedì 25, sabato 27, domenica 28 aprile e mercoledì 1 maggio, alle 10.30, 11.30, 15.30 e 16.30, venerdì 26 aprile alle 15.30 e alle 16.30. Chiuso a Pasqua. Costo 2 euro (o biglietto Unico Unesco a 6 euro). Il biglietto si acquista all’ufficio Turistico in Piazza Grande 14.

A Palazzo dei Musei in largo Sant’Agostino, Galleria Estense aperta a Pasqua e a Pasquetta dalle 10 alle 18 (ingresso 10 euro, biglietto valido per la mostra Formiggini. Ridere, Leggere e Scrivere nell'Italia del 900). Giovedì 25 aprile ingresso gratuito dalle 10 alle 18. Da martedì al sabato dalle 8.30 alle 19.30, domenica e festivi dalle 10 alle 18.

I Musei civici sono aperti da martedì a venerdì dalle 10 alle 13, sabato, domenica e festivi 10 - 13 e 16 - 19. Per Pasqua, Pasquetta e 25 aprile visite guidate gratuite alle 10.30 e 16.30 alla mostra “Io sono una poesia. Parole sui muri e arti negli anni 60”.

Il Lapidario Romano di Palazzo dei Musei apre gratuitamente dalle 8 alle 19.30.

Per quanto riguarda musei e mostre di Fondazione Modena Arti Visive, il Museo della Figurina a Palazzo Santa Margherita apre mercoledì, giovedì, venerdì 11 -13 e 16-19, sabato, domenica e festivi 11 -19, ingresso 6 euro. È in corso la mostra “Pop Therapy. Lo spirito rivoluzionario delle figurine Fiorucci”

La mostra “Franco Fontana. Sintesi” è alla Galleria Civica a Palazzo S. Margherita, Palazzina dei Giardini e Mata. Ingresso € 6 - ridotto € 4. Aperto mercoledì, giovedì, venerdì 11 -13 e 16 -19, sabato, domenica, festivi: 11 -19; chiuso lunedì non festivi.

Ad Ago, ex ospedale Sant’Agostino, sono aperti il Teatro Anatomico e la Farmacia storica dell’ex ospedale venerdì dalle 15 alle 19.30; sabato e domenica dalle 10 alle 19.30. Orari, visite ed eventuali variazioni sul sito www.agomodena.it.

La chiesa di Sant’Agostino apre al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18; sabato e domenica dalle 9 alle 19.30.

Venerdi 26 aprile alle 10, sabato 27 alle 11, 14 e 15, domenica 28 alle 11 visite guidate al Palazzo Ducale. Prenotazione obbligatoria online su visitmodena.it entro il 23 aprile e fino a esaurimento posti disponibili (max 40 persone a turno).

Il Mef Museo Enzo Ferrari a Modena (intero € 16) apre dalle 9.30 alle 19. Ospita la mostra Capolavori senza tempo

Casa Museo Pavarotti apre tutti giorni dalle 10 alle 18. Ingresso 8 euro.

Lunedi 22 aprile alle 10 in inglese e alle 11.30 in italiano visita guidata al centro storico Modena City tour. Costo: 8 euro per adulti, gratuito per bimbi sotto 12 anni. La prenotazione è obbligatoria, con ritrovo 10 minuti prima dell'inizio del tour allo Iat di piazza Grande. Prenotazione online su visitmodena, Info al tel. 059 2032660.

Sabato 27 aprile alle 14.30, visita guidata Simboli e segreti di Modena. Costo: 8 euro per adulti, gratuito per bimbi sotto 12 anni. La prenotazione online è obbligatoria (experience.modenatur.it). Ritrovo 10 minuti prima dell'inizio allo Iat di piazza Grande. Prenotazione online su visitmodena.it, Info al tel. 059 2032660.

Lo Iat, Ufficio informazioni e accoglienza turistica, in piazza Grande 14 è aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18, domenica e festivi dalle 9.30 alle 18. Chiuso il giorno di Pasqua. Informazioni online (www.visitmodena.it).