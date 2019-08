La cultura non va in vacanza, mostre e aperture straordinarie per il Ferragosto modenese

A Modena nel giorno di Ferragosto, giovedì 15, cittadini e turisti potranno trovare le porte aperte in musei e luoghi espositivi per visitare mostre e collezioni in città.

Sono aperti gratuitamente, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, dopo i lavori di manutenzione e riassetto delle collezioni, i Musei civici al terzo piano di Palazzo dei Musei, in largo Sant’Agostino, con la mostra "Storie d'Egitto. La riscoperta della raccolta egiziana del Museo civico di Modena". La raccolta comprende un'ottantina di reperti, tra vasi canopi, amuleti, scarabei, bronzetti, terrecotte e statuette “ushabti”. In mostra anche la mummia di un bambino, teste e arti imbalsamati, oltre a tre coccodrillini, imbalsamati anch’essi. I Musei civici sono aperti gratuitamente anche venerdì dalle 9 alle 12, mentre sabato e domenica 17 e 18 aprono dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

A Palazzo dei Musei in largo Sant’Agostino, la Galleria Estense all’ultimo piano è aperta a Ferragosto dalle 10 alle 18 (ingresso 6 euro). Da martedì al sabato apre invece dalle 8.30 alle 19.30, domenica e festivi dalle 10 alle 18.

Per quanto riguarda le mostre di Fondazione Modena Arti Visive, il Museo della Figurina, a Palazzo Santa Margherita in corso Canalgrande 103, apre dal giovedì alla domenica dalle 17 alle 22, ingresso 6 euro. È in corso la mostra “Pop Therapy. Lo spirito rivoluzionario delle figurine Fiorucci”.

La mostra “Franco Fontana. Sintesi” è alla Galleria Civica a Palazzo S. Margherita, Palazzina dei Giardini e Mata. Ingresso 6 euro a ogni mostra - ridotto 4. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 17 alle 22.

Ad Ago, ex ospedale S. Agostino, aperti Teatro Anatomico e Farmacia storica a Ferragosto, sabato 17 e domenica 18 dalle 10 alle 19.

Il Mef Museo Enzo Ferrari a Modena (intero euro 16) apre dalle 9.30 alle 19. Ospita la mostra “Capolavori senza tempo”.

Casa Museo Pavarotti apre tutti giorni dalle 10 alle 18. Ingresso 8 euro.

Lo Iat (Ufficio informazioni e accoglienza turistica) in piazza Grande 14, tel. 059 2032660, è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 18, domenica e festivi dalle 9.30 alle 18. Informazioni on line.