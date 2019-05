II Motogiro della Solidarietà, due pieghe tra le colline reggiane con i Blue Bikers

Secondo Motogiro per Blu Bikers e A.V.P.A. Croce Blu di Modena: domenica 2 giugno partenza ore 10 alla presenza del Sindaco Giancarlo Muzzarelli, presso il parcheggio in Via Giardini 481 davanti alla sede di Croce Blu di Modena (ritrovo a partire dalle ore 8,30).

Cinque le tappe previste che toccheranno Sassuolo, Castellarano, Roteglia, Ceredolo dei Coppi, Castelnovo né Monti e infine loc. Pietranera (Canossa) dove sarà organizzato un punto ristoro. Non sono previste soste, è necessario pertanto presentarsi con il serbatoio pieno.

Ci sarà anche Devis Selmi, campione nazionale 250 MotoGP 2005.

Evento aperto a tutti e a tutte le tipologie di moto, con il patrocinio del Comune di Modena. Costo: 40 euro a persona. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Aisla di Modena.

Informazioni e prenotazioni: motogirocroceblu@gmail.com