All'Autodromo c'è Motor1Talk: storie dal mondo dell’automobile

Tra le novità della seconda edizione dei Motor1Days, in programma presso l’Autodromo di Modena il 12 e 13 maggio, ci sono anche i Motor1Talk, inedito momento di incontro e confronto con un focus sui mestieri dell'automobile.

Al centro c’è lo storytelling, con l’obiettivo di dare un taglio personale alle esperienze professionali di uomini, prima ancora che aziende, che lavorano nel settore automotive e che contribuiscono, con la loro passione e impegno, a farlo progredire ogni giorno, configurandosi come fonte di ispirazione per chi si affaccia a questo settore, come professionista o come semplice appassionato.

Le storie dei diversi speaker che si avvicenderanno sul palco dei Motor1Talk descrivono un mondo in continuo movimento in cui la passione è il motore che ha rivoluzionato la vita di chi le racconta. L'obiettivo è di scoprire le persone che sono dietro un grande brand, alle automobili, ai motori e dare valore all'ispirazione e alla passione, prima ancora che ai successi.

I Motor1Talk saranno moderati da Alessandro Lago, direttore di Motor1.com Italia e si concentreranno nella giornata di sabato 12 maggio: si parte con due indiscussi protagonisti del mondo dell’automobile nonché esponenti di spicco della Motor Valley emiliano-romagnola: l’ingegner Giampaolo Dallara, fondatore di Dallara Automobili, azienda leader nella progettazione e produzione di automobili da competizione; e Horacio Pagani, leggendario patron di Pagani Automobili, casa di produzione di supercar made in Modena ad altissime prestazioni.

Motor1days, il 12 e 13 maggio all'Autodromo di Modena - Spazio a tutte le sfaccettature dell’automotive: il motorsport, grazie al faccia a faccia con Umberto Scandola, pilota rally del team Skoda Italia Motorsport; la tecnologia e l'esperienza di guida con lo special guest Mazda MX-5; la formazione con Loris Bicocchi e Davide Cironi, che ci parleranno della Drive Experience Academy; e il design assieme a Luca Borgogno, Head of Design Automobili Pininfarina eCoordinatore Mobility Lab di IED Torino.

Non mancheranno infine, nel corso della giornata, gli interventi dei giornalisti di Motor1.com/OmniAuto.it, primo canale YouTube italiano a tema motori: Giuliano Daniele, Andrea Farina e Adriano Tosi sveleranno i retroscena delle loro vite da testersempre in movimento.

Programma Motor1Talk - sabato 12 maggio

Ore 11.00 Apertura sala

Ore 11.30 Introduzione Alessandro Lago - Direttore Motor1.com Italia

Ore 11.40 Giampaolo Dallara - Fondatore e Presidente Dallara Group

Ore 12.00 Horacio Pagani - Fondatore e Chief Designer Pagani Automobili

Ore 12.20 Mazda MX-5 Special Guest

Ore 12.40 Giuliano Daniele, Andrea Farina, Adriano Tosi - Tester Motor1.com Italia

Ore 13.00 Fine prima parte Motor1Talk



Pausa dalle 13.00 alle 14.30



Ore 14.30 Apertura sala

Ore 15.00 Introduzione Alessandro Lago - Direttore Motor1.com Italia

Ore 15.10 Umberto Scandola - Pilota ufficiale Škoda Italia Motorsport

Ore 15.20 Luca Borgogno - Head of Design Automobili Pininfarina e Coordinatore Mobility Lab di IED Torino

Ore 15.40 Loris Bicocchi - Collaudatore e Davide Cironi - Direttore Drive Experience

Ore 16.00 Fine Motor1Talk

Info e aggiornamenti sul sito motor1days.com.