"Motori & Sapori", a Castelfranco torna il connubio tra bolidi a tortellini

Giovedì 21, sabato 23 e domenica 24 marzo 2019 è possibile partecipare a un incontro unico fra le due e le quattro ruote, i più bei motori d'Italia e la tradizionale gastronomia del territorio. E’ questo il senso della manifestazione “Motori & Sapori”, che da 18 anni propone a Castelfranco Emilia un binomio tutto emiliano, quello tra le grandi auto, le moto e la buona tavola. Saranno presenti banchi di prodotti eno-gastronomici provenienti da varie regioni e le eccellenze gastronomiche del territorio. Il programma prevede:

Giovedì 21 Marzo ore 20.30

Sala Consiliare BPER – Corso Martiri, 287

Serata Motoristica … e non solo

Incontro con l’ingegnere Mauro Forghieri, un prestigioso testimone del mondo dei motori. Al termine assaggio di prodotti enogastronomici (ingresso libero). Modera il giornalista Pierluigi Senatore.



Sabato 23 Marzo

Piazza Garibaldi e Piazza della Vittoria

Mostra mercato di prodotti enogastronomici provenienti da varie regioni

Piazza della Vittoria ore 19.30

Apertura stand per degustare il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia ed altre eccellenze del territorio

Domenica 24 Marzo

Piazza Garibaldi e Piazza della Vittoria

Mostra mercato di prodotti enogastronomici provenienti da varie regioni.

Corso Martiri dalle ore 8.30 alle ore 17.30

Da rotonda Dadà al semaforo: esposizione Fiat 500 a cura del gruppo la “Ciliegia”

Mostra artistica e realizzazione contemporanea pitture a tema “Motori & Sapori” a cura di “Amici dell’Arte”

21° Motoraduno nazionale di primavera per moto d’epoca a cura di “Moto Club Uisp” di Castelfranco Emilia

Esposizione mostra di Vespe storiche e moderne a cura dei soci “Vespa Club” di Castelfranco Emilia

Piazza della Vittoria dalle ore 9.30

Apertura iscrizione 18° Autoraduno delle mitiche supercar costruite tra la Ghirlandina e Le Due Torri

Dalle 10.30: le auto partiranno per raggiungere l’azienda Borghi (Cavazzona) per una prova di abilità.

Dalle 13.30 esposizione auto partecipanti al 18° Autoraduno.

Dalle 17.30 alle 18.30 descrizione singole auto e partenza.

Piazza della Vittoria ore 12.30

Apertura stand per degustare il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia ed altre eccellenze del territorio