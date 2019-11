Bolidi in pista, all'Autodromo di Modena è di nuovo "Motori in Festa"

Il 10 Novembre presso l'Autodromo di Modena, il Club Motori di Modena, in collaborazione con Moto Club 2000, organizza la 22° Motori in Festa. Auto e moto si alterneranno nei turni in pista e, come ogni anno, nella pausa pranzo sarà data la possibilità a bambini e disabili di salire in auto con i piloti per qualche giro. Una grande rassegna di bolifi di oggi e di ieri che proseguirà fino alla parata che si terrà al tramonto.