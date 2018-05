MoVifest, tre giorni di festa con il M5S provinciale di Modena

MoViFest è la festa del Movimento 5 Stelle Provinciale di Modena. A Formigine, presso l'incantevole parco di Villa Benvenuti un programma di incontri, musica e ospiti arricchirà la Festa. Previsti interventi dei portavoce pentastellati che illustreranno la loro esperienza politica a Roma e Bruxelles; non mancheranno i banchetti informativi, dove i portavoce comunali della provincia saranno a disposizione per qualsiasi domanda e per un confronto con i cittadini; ci sarà la postazione Rosseau con la possibilità di ricevere informazioni e di iscriversi al portale.

"Dulcis in fundo", essendo una festa, non potevano mancare i banchetti alimentari con specialità tipiche; la gelateria; la birreria, poi lo spazio libreria, l'angolo bambini, un vero mago, l'angolo caffè e un grande palco dove, oltre ai deputati si alterneranno proposte musicali e di intrattenimento a coprire tutto l'arco della festa.