"MP3, sulle ruote me la rido", il libro che racconta la storia di coraggio di Matteo Premi presentato a Castelfranco

Un libro per raccontare una storia di coraggio per dare coraggio, che parla d’amore e di amicizia, di una famiglia e quindi un figlio, una sorella e due genitori, che non si arrende di fronte a nulla, che affronta la vita come normale conquista quotidiana.

La storia è quella di Matteo Premi, dei suoi famigliari e degli amici che gli stanno attorno, il libro è “MP3, sulle ruote me la rido” che Matteo ha scritto insieme a Maria Chiara Oltolini e che racconta un mondo, il suo, pieno di ironia e di cose da fare. “MP3, sulle ruote me la rido” sarà al centro della presentazione prevista per sabato prossimo 2 marzo alle ore 16.45 nella sala “Gabriella Degli Esposti” della Biblioteca Comunale “Lea Garofalo” di Castelfranco Emilia.

Saranno presenti gli autori e molti dei protagonisti del libro. Si inizierà con i saluti della ViceSindaca di Castelfranco Emilia Maurizia Cocchi Bonora e si proseguirà con le testimonianze di Rossella Terreni e Marco Tibaldi, dell’istituto Archimede di San Giovanni in Persiceto, e di Silvio Masini, già compagno di scuola di Matteo. Quindi gli interventi di Nicola Riccardi, tutor universitario di Unimore e Giacomo Guaraldi, responsabile del Dipartimento della Disabilità sempre dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Coordina il giornalista Maurizio Malavolta.