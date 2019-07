Il Mulino dei Suoni, musica e solidarietà nelle campagne di Albareto

Per il quarto anno consecutivo si terrà il Mulino dei Suoni. Dopo tre edizioni realizzate nelle campagne di Albareto, anche quest'anno il Mulino avrà luogo nella splendida cornice di una casa di campagna in strada Dotta ad Albareto, praticamente adiacente alla pista ciclabile e facilmente raggiungibile in auto. Il Mulino dei Suoni quest'anno ha una finalità benefica particolare, il ricavato delle offerte libere andrà interamente all'associazione MA ANCHE NOI-MAN (www.ma-anche-noi.org) che si occupa di offrire sostegno alle popolazioni migranti bloccate in Bosnia nella cosiddetta "rotta balcanica". Il Mulino dei Suoni vuole che le persone distese sotto gli alberi ad ascoltare possano così dare una mano a chi la musica in questi anni non può più nemmeno immaginarla.

La serata propone concerti dal vivo e rigorosamente acustici di musica classica e popolare, i concerti si terranno nello splendido giardino della casa che ci ospita in cui è presente un galeone, sì, un vero galeone in mezzo alla campagna modenese che farà da sfondo e palco ai concerti. Si parte da un solista al clarinetto d'eccezione, Luca Luciano, uno dei grandi virtuosi internazionali del clarinetto contemporaneo, in seguito Ivano Leva con le sue improvvisazioni al pianoforte. Non mancherà la lirica con un excursus che dalla Carmen di Bizet ci porterà in Spagna. Verrà eseguito uno dei capolavori della musica di Brahms, il quartetto op 25 con la celebre "Zingaresca" finale con il violinista David Romano, primo violino del Sestetto Stradivari e membro dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Stefano Zanobini, prima viola dell'Orchestra della Toscana, Mario Sollazzo al pianoforte e il giovanissimo talento Giorgio Lucchini al Violoncello. La serata verrà aperta dall'orchestra su strumenti popolari La Rumorosa e chiusa dal progetto di musica irlandese Rilmhor di Lucio Gaetani e i suoi compagni di avventura.

Oltre alla musica ci saranno cibo e bevande offerte dai cittadini di Albareto e dai padroni di casa.

L'ingresso è gratuito.



Il Mulino dei Suoni si terrà il 14 luglio dalle ore 19.30 alle 01.00 in Strada Dotta, 24.

Per informazioni: 3471478790

Facebook: Il Mulino dei Suoni