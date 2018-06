"Il Mulino dei Suoni", concerto benefico per aiutare la popolazione della Siria

Per il terzo anno consecutivo si terrà il Mulino dei Suoni, dopo due edizioni realizzate nelle campagne di Albareto quest'anno il Mulino avrà luogo nella splendida cornice del B&B Le Noci di Feo a Modena. Il Mulino dei suoni quest'anno ha una finalità benefica particolare, tutti i musicisti suonano a titolo gratuito e il ricavato andrà interamente all'associazione Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia che si occupa di offrire sostegno alle popolazioni curde coinvolte nella guerra in Siria. Il Mulino dei Suoni vuole che le persone distese sotto gli alberi di noce ad ascoltare possano così dare una mano a chi la musica in questi anni non può più nemmeno immaginarla.

La serata propone concerti dal vivo e rigorosamente acustici di musica antica e popolare, i concerti si terranno in uno splendido noceto dove sarà realizzato anche un palco di balle di fieno che farà da sfondo ai concerti. Si parte da uno degli strumenti più nobili della storia della musica, la viola da gamba, resa famosa al grande pubblico da film come "Tutte le mattine del mondo" o "Le roi danse", Rosita Ippolito una delle più interessanti soliste italiane di questo strumento eseguirà musiche di Marin Marais e Saint-Colombe. Musiche originariamente scritte per la corte di Francia, le potremo ascoltare nella campagna di Modena. La flautista Barbara Tartari eseguirà musiche di Debussy mentre il duo composto da Luca Pedretti e Maria Carla Zelocchi proporrà un repertorio per flauto e chitarra. La musica popolare sarà rappresentata dall'orchestra La Rumorosa e dalle splendide incursioni nella musica irlandese di Lucio Gaetani, Chris Dennis, Marco Michelini e Stefano Sannino. Ma la novità di quest'anno è la presenza dell'opera! Le splendide voci di Arianna Manganello, Beatrice Bini, Laura Barchetti e Gaga Tsitsilashvili insieme ad un'orchestra daranno vita all'opera racconto Didone ed Enea, il capolavoro composto da Henry Purcell.

Oltre alla musica ci saranno due menù a scelta anche con possibilità per vegani e celiaci.

L'ingresso è gratuito.

Quest'anno il Mulino si avvale dell'appoggio e della collaborazione di realtà commerciali del territorio come: Azienda Agricola F.lli Chiletti di Albareto, Cantina Paltrinieri di Sorbara, Cantina Bellei Aurelio e figli di Sorbara, la Tabaccheria I Cerini dei Mulini Nuovi, il Ristorante Antico Borgo dei Mulini Nuovi, l’Acetaia San Matteo di Modena, l’Acetaia Il Cristo di San Lorenzo di Modena, il Negozio Tipici Pugliesi dei Mulini Nuovi, Il Forno di Anna della Crocetta.

Il Mulino dei Suoni si terrà il 23 giugno dalle ore 19.30 alle 01.00 presso B&B Le Noci di Feo, Strada Albareto 422. Per informazioni: 3471478790