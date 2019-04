Musei Civici aperti con visite guidate e gratuite per Pasqua e Pasquetta

Per le giornate di Pasqua e Pasquetta, domenica 21 e lunedì 22 aprile, i Musei civici di Modena, a Palazzo dei Musei in largo Sant’Agostino, saranno aperti gratuitamente dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 per consentire ai modenesi e ai turisti in vista alla città un viaggio tra le raccolte e le diverse proposte espositive.

La mostra "Io sono una poesia. Parole sui muri e le arti negli anni Sessanta tra Modena e Reggio Emilia" (visitabile fino al 5 maggio), che mette in scena uno spaccato del clima artistico e culturale che ha caratterizzato le due città, sarà al centro di due visite guidate a partecipazione libera e gratuita alle 10.30 e alle 16.30 a cura di operatori qualificati di Mediagroup98. Le visite si ripeteranno con le stesse modalità e nello stesso orario anche giovedì 25 aprile.

Sarà visitabile gratuitamente anche la mostra "Storie d'Egitto. La riscoperta della raccolta egiziana del Museo civico di Modena". La raccolta egizia, consistente in un'ottantina di reperti, è esposta nel Salone dell’Archeologia al terzo piano del Palazzo dei Musei. Nella piccola mostra i reperti esposti, distribuiti su un ampio arco cronologico, appartengono a categorie diverse, riconducibili alla regalità, al rituale funerario e alla devozionalità templare. La collezione conta vasi canopi, amuleti, scarabei, bronzetti, terrecotte e statuette “ushabti”, fra le quali spicca quella tornata al Museo dopo un furto di ben 55 anni fa, grazie ai Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Bologna. In mostra anche la mummia di un bambino, teste e arti imbalsamati, oltre a tre coccodrillini, imbalsamati anch‘essi.

Si potrà, inoltre, ammirare una selezione di abiti vintage da cocktail, da sera e da giorno databili tra gli anni '30 e '70 provenienti da collezioni modenesi. Gli abiti con fantasie a fiori sono stati allestiti per l’iniziativa "Giardini di città" e si collegano idealmente ai tessuti della collezione tessile Gandini, tra le più importanti d'Italia che annovera tessuti d'abbigliamento e d'arredo dal Medioevo all'Ottocento.

Resterà chiusa la Gipsoteca " Graziosi" per lavori di riordino della sezione grafica.