Primo Maggio nel segno della cultura, mostre e musei aperti in città

Anche in occasione della Festa del lavoro e dei lavoratori di mercoledì 1 maggio, Modena offre tante occasioni a cittadini e turisti per scoprire i tesori della città. Trattandosi di un mercoledì, l’ingresso sarà gratuito a tutte le mostre di Fmav Fondazione Modena Arti Visive (https://fmav.org). Il Museo della Figurina a Palazzo Santa Margherita apre con orario festivo dalle 11 alle 19, con la mostra in corso “Pop Therapy. Lo spirito rivoluzionario delle figurine Fiorucci” .

La mostra “Franco Fontana. Sintesi” è alla Galleria Civica a Palazzo S. Margherita, alla Palazzina dei Giardini e al Mata, con apertura dalle 11 alle 19.

A Palazzo dei Musei in largo Sant’Agostino, Galleria Estense apre l'1 maggio dalle 10 alle 18 (ingresso 10 euro, biglietto valido per la mostra Formiggini. Ridere, leggere e scrivere nell'Italia del 900”).

I Musei civici sono aperti gratuitamente dalle 10 alle 13, e dalle 16 alle 19, con le mostre “Storie d’Egitto” e “Io sono una poesia. Parole sui muri e arti negli anni 60” che chiuderà domenica 5 maggio.

Il Lapidario Romano di Palazzo dei Musei apre gratuitamente dalle 8 alle 19.30.

Nel Sito Unesco, cuore della città, la Ghirlandina apre dalle 9.30 alle 19 (ultimo ingresso 18.30 torreghirlandina@comune. modena.it). Al pubblico della Torre, a orari fissi in tre turni, vengono garantite brevi visite guidate alla Sala dei Torresani: turno di visita del mattino alle 11.30; al pomeriggio, alle 15.30 e alle 17.30. Ingresso 3 euro oppure biglietto unico 6 euro (comprende i Musei del Duomo, le Sale Storiche di Palazzo Comunale e la visita guidata all'Acetaia Comunale su prenotazione).

I Musei del Duomo aprono dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Costo 4 euro o biglietto Unico Unesco a 6.

Le Sale Storiche sono aperte dalle 9.30 alle 12.30 (ingresso gratuito) e dalle 15 alle19 (ingresso € 2 o biglietto Unico sito Unesco € 6). L'Acetaia Comunale mercoledì 1 maggio, venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 maggio alle ore 10.30, 11.30, 15.30 e 16.30, su prenotazione all'ufficio turistico Iat. Il costo è 2 euro o biglietto Unico Unesco a 6 euro (www.visitmodena.it).

Al Palazzo Ducale sede dell’Accademia Militare in piazza Roma visite guidate sabato 4 maggio alle 14 e alle 15 (iscrizioni entro il 2 maggio). La prenotazione è obbligatoria online (www.visitmodena.it/it/news/ visite-guidate-al-palazzo- ducale) per max 40 persone a turno. Informazioni al tel. 059 2032660 info@visitmodena.it).

Il Mef Museo Enzo Ferrari a Modena (intero € 16) apre dalle 9.30 alle 19. Ospita la mostra Capolavori senza tempo

Casa Museo Pavarotti apre tutti giorni dalle 10 alle 18. Ingresso intero 10 euro; iglietto ridotto 8 euro

Mercoledì 1 maggio alle 14.30, infine, si può partecipare alla visita guidata al centro storico Modena City tour in lingua italiana. Costo: 8 euro per adulti, gratuito per bimbi sotto 12 anni.

Una guida turistica accompagnerà alla scoperta del centro storico. Il tour comprende il sito Unesco con visita al Duomo, esterno della Torre Ghirlandina, Sale storiche del Palazzo Comunale ed esterno del Palazzo Ducale. La prenotazione è obbligatoria (www.visitmodena.it/it/news/ modena-city-tour), con ritrovo 10 minuti prima dell'inizio allo Iat di piazza Grande. Informazioni al tel. 059 2032660.

Lo Iat, Ufficio informazioni e accoglienza turistica, in piazza Grande 14 è aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18, domenica e festivi dalle 9.30 alle 18. Informazioni online (www.visitmodena.it).