Un incontro sul progetto "in divenire" del Museo di Bastiglia

Dagli eventi tragici degli scorsi anni che hanno tracciato un solco indelebile nella storia di Bastiglia è nato un progetto all'avanguardia per un nuovo Museo che ricordi la tradizione affiancando nuove tecnologie a quelle dei nostri padri. Un Museo fatto da Bastigliesi per i Bastigliesi di ogni generazione.

Mercoledì 13 Marzo alle ore 20.30 un incontro pubblico per illustrare a tutti i cittadini l'evoluzione dei lavori svolti sull'edificio e il progetto in corso per il futuro allestimento.

Saranno quindi presenti:

gli Ing. Marco Fontana e Francesca Barone che hanno curato la ristrutturazione dell'edificio;

la Direttrice Francesca Piccinini e il Dott. Giorgio Cervetti dei Musei Civici di Modena per il progetto di allestimento in corso.