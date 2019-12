Campogalliano, ricco cartellone di appuntamenti per le festività natalizie

Un weekend natalizio di musica, arte e tradizioni culinarie nel segno dell’incontro intergenerazionale. È un cartellone pieno di appuntamenti quello di Campogalliano curato dall’amministrazione in collaborazione con la Pro Loco, i commercianti e il Comitato dei Genitori.

Inizio degli eventi sabato 21 dicembre alle ore 10 presso la Biblioteca Comunale E. Berselli con “Natale in valigia”, letture natalizie animate dedicate ai più piccoli con la regia di Monica Morini. Dalle ore 16 festa negli spazi cittadini a partire da piazza Vittorio Emanuele III con “Senza Mura”, spettacolo urbano curato dall’omonima compagnia che fonde performance di strada e arte drammatica. La piazza verrà animata contemporaneamente dalla musica dei Voltarock e dal mercatino dei ragazzi curato dal Comitato dei Genitori. A seguire, dalle ore 17.30, negli spazi di via Roma, via Garibaldi e piazza della Pace verranno allestiti stand degustativi e attività ricreative a cura dei commercianti del centro.

Domenica in musica invece con il Concerto di Natale, ore 17, presso la Chiesa Parrocchiale di Sant’Orsola. L’esibizione vedrà protagonista la Corale Rossini di Modena diretta dal Maestro Lucio Santini, in programma brani della tradizione classica del Natale e della musica polifonica.

Il nuovo anno invece verrà celebrato lunedì 6 gennaio dalle ore 15 presso la Palestra Polivalente in via Mattei 15 con "Aspettando la Befana" festa d’animazione per bambini curata dal Comitato dei Genitori, a seguire tradizionale rogo della befana organizzato dalla Polisportiva di Campogalliano.